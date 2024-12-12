Минус 1390 оккупантов и 28 ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1390 оккупантов. Также воины обезвредили 96 единиц военной техники и вооружения российской армии.

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По состоянию на 12 декабря общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 758 730. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 28 боевых бронированных машин (всего 19 644), шесть танков (9532), пять артиллерийских систем (21 072) ВС РФ.

Защитники неба сбили две вражеские крылатые ракеты (всех 2861). По данным Воздушных сил ВСУ, это были управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которыми агрессор пытался ударить по Днепропетровщине из акватории Азовского моря.

Кроме этого, за прошедшие сутки бойцы ВСУ обезвредили 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 31 127), одну – спецтехники (3642) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 20 111 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1253 РСЗО, 1023 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады "Помста" Луганского пограничного отряда уничтожили более десяти единиц вражеской техники возле Кременной. По российским позициям защитники эффективно отработали с помощью дронов.

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