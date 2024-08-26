Минус 1140 оккупантов и 47 артсистем: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 202 единицы военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1140 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с самого начала полномасштабной войны составляют примерно 608 820. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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