Враг за неделю потерял 8330 солдат и почти 1,5 тысяч оружия и техники

Украинские военнослужащие продолжают наносить российской оккупационной армии существенные потери. Только за прошедшею неделю потери путинских войск достигли 8330 оккупантов.

Видео дня

Бойцы ВСУ уничтожили почти 1,5 тыс. единиц оружия и техники. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Генерал-лейтенант заявил, что за неделю с 18 по 25 августа потери противника составили около 8330 человек личного состава. Кроме этого, россияне потеряли 1473 единицы вооружения и военной техники.

В частности, за неделю украинские защитники уничтожили 39 российских танков, 151 боевую бронированную машину и 340 артиллерийских систем.

Также противник потеря 10 реактивных систем залпового огня, 13 установок противовоздушной обороны, 483 единиц автотехники и 82 единицы спецтехники Кроме того, нашими защитниками уничтожено 12 ракет и 343 дрона.

Напомним, украинские воины на одном из направлений фронта выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли побратимам из других подразделений уничтожить вражескую систему.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР отчитались, что взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ, обеспечив оккупантам "праздничный грохот – аж до небес".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 25 августа силы обороны Украины нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 607 680 военнослужащих погибшими и ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!