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ВСУ отминусовали еще 1430 оккупантов и 17 танков армии РФ
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 240 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1430 захватчиков.
Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 803 100 военных преступников. Обновленные на 9 января данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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