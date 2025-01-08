Вражеский штурм отражен: воины ССО уничтожили пять бронемашин и живую силу противника на Курщине. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупантам на Курщине. На днях они уничтожили 5 единиц вражеской бронетехники.

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Российские танки и ББМ вместе с пехотой пытались штурмовать украинские позиции, за что и поплатились. Подробности и видео поражения показали в Telegram-канале ССО.

"Воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника", – говорится в сообщении.

В частности, эффективно отработали экипажи беспилотных авиакомплексов ССО: во время неудачной для россиян попытки штурма они поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

Кроме того, ликвидированы четыре российских штурмовика.

"Работаем дальше", – заверили в ССО.

Напомним, накануне в Национальной гвардии Украины заявили, что Россия вынуждена перебрасывать на Курщину подразделения с других направлений. По словам спикера НГУ Руслана Музычука, перемещение военных РФ наблюдается не только на севере Харьковщины и Сумщине, но и на других направлениях, в частности на юге Украины.

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