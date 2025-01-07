Россия вынуждена перекидывать на Курщину подразделения с других направлений: в Нацгвардии раскрыли детали

Страна-террорист Россия вынуждена перебрасывать свои подразделения на Курщину, чтобы усилить группировку. Перемещение военных РФ наблюдается не только на севере Харьковщины и Сумщины, но и на других направлениях.

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Об этом в телеэфире рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук. По его словам, операция в Курской области имеет целью создание неблагоприятных условий для оккупантов, а также подрыв их логистики.

"То, что мы сейчас видим, имеет эффект не только на севере Харьковщины, на активности противника вдоль границы с Сумской областью, но и на других направлениях фронта. Потому что противник вынужден вытягивать свои подразделения и с южных направлений, и с других направлений, чтобы усиливать группировки именно на Курщине", – подчеркнул он.

Музычук пояснил, что в настоящее время активность Вооруженных сил Украины сосредоточена на удержании этого участка и сохранении инициативы. Что касается действий противника на севере Харьковщины и активности его диверсионно-разведывательных групп, то их активность уменьшилась на участках границы, где действуют украинские подразделения совместно с Государственной пограничной службой.

По словам спикера, угроза ДРГ противника не исчезла, но наши военные держат под контролем ситуацию по их активности.

Напомним, утром 5 января на Курщине Силы обороны Украины на нескольких направлениях атаковали военных РФ. Российские пропагандисты жаловались на наступление украинских бойцов на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны РФ признали начало нового наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. Там рассказали, что украинские бойцы совершили контратаку якобы с целью остановить наступление россиян. В частности, в российском ведомстве утверждают, что украинские войска "совершили контратаку" в воскресенье, 5 января.

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