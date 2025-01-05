Минобороны России пришлось признать начало наступления ВСУ на Курщине: что говорят

В министерстве обороны страны-агрессора РФ признали начало нового наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. Там заявили, что украинские защитники осуществили контратаку якобы с целью остановить наступление россиян.

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В частности, в миноборроны РФ утверждают, что украинские войска "предприняли контратаку" в воскресенье, 5 января, около 9 утра (8 по Киеву). Штурмовая группа ВСУ якобы включала два танка, машину разграждения и 12 боевых бронемашин с десантом.

Атака осуществлена в направлении хутора Бердин, заявили в минобороны РФ, а ее целью якобы было остановить наступление россиян на Курском направлении.

При этом в российском министерстве утверждают, что группировкв войск "Север" якобы нанесла поражение штурмовой группе ВСУ, уничтожив танки, машину разграждения и семь из 12 ББМ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты в воскресенье принялись жаловаться на прорыв украинских войск на Курщине. По их словам, ВСУ применили бронетехнику, РЭБ, средства для разминирования и РЭБ, что делает неэффективными российские БПЛА.

По словам Z-"военкоров", украинские защитники атаковали россиян на нескольких направлениях, а целью является захват Курчатова и АЭС.

В Курск приехал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров для помощи армии россиян. В РФ утверждают, что его визит якобы является плановым.

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