В Курской области РФ Силы обороны Украины на нескольких направлениях атаковали военных страны-агрессора. Российские пропагандисты жалуются на наступление украинских защитников на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Великое Солдатское.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил наступательные действия Вооруженных сил Украины на Курщине. По его словам, они стали неожиданностью для россиян.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", – написал Коваленко в официальном Telegram-канале.

События в РФ прокомментировал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что на Курском направлении есть хорошие новости:

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Так, утром в воскресенье, 5 января, сразу несколько российских Z-каналов заявили о начале нового наступления ВСУ на Курщине.

По словам "военкоров", украинские военные продвинулись с направления Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Наступление, как утверждают россияне, происходит с участием бронетехники, машин разминирования, а также средств РЭБ, которые эффективно противодействуют российским БПЛА.

В свою очередь украинские источники пишут, что украинские защитники пошли вперед на трех направлениях в Курской области, однако работы там немало, поскольку оккупанты активно бросают на поле боя военных КНДР.

Также сообщается, что оккупанты на Курщине одновременно ведут наступательные действия в направлении границы с Украиной. Пока у них нет значительных продвижений, однако есть тенденция к наращиванию усилий.

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