Враг пытался вклиниться в оборону: в Генштабе отчитались о боях 4 января

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день в войне наиболее горячим является Покровское и Курское направления.

Видео дня

Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 4 января, в настоящее время уже произошло 149 боевых столкновений.

По последним данным, на Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска и Старицы. Одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться до наших позиций недалеко от Загрызового и Петропавловки. Две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз в районах Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищиевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг проводил 11 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленовки, Котлиного и Нововасильевки. Отбито 39 атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По имеющейся информации, потери окупантов на направлении за сегодня составляют 365 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожена одна боевая бронированная машина и один автомобиль, кроме того, повреждены четыре автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового, Константинопольского и Дачного, где украинские защитники отразили 11 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Авиаудар КАБом получили Улаклы, Алексеевка и Константинополь.

Потери врага на данном направлении с начала суток составили 125 окупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые машины пехоты, два автомобиля, два мотоцикла и одна пушка.

На Времиевском направлении наши войска отразили 15 атак противника вблизи Дачного и Янтарного, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по Темировке, Разливу, Искре и Бурлацкому, сбросив 11 управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Здесь в течение суток им было совершено два неудачных штурма позиций украинских воинов в районах островов Забыч и Казацкий.

На Курском направлении украинские защитники отразили 30 вражеских атак. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, отметили в Генштабе, но не уточнили, где именно.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник сегодня активных действий не предпринимал.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему невосполнимые потери в живой силе и технике".

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области силами ВСУ за последние два дня был уничтожен в батальон пехоты, состоявший из северокорейских солдат и российских морских пехотинцев.

Еще в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ при выполнении боевого задания в Курской области РФ заняли деревню, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от присутствия врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!