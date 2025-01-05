На территорию Курской области приехал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Стоит отметить, что визит военного преступника совпал повышением интенсивности боевых действий.

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Подробности визита российского генерала местные чиновники не стали разглашать. Об этом заявил и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По информации чиновника, генерал Евкуров прибыл на Курщину в качестве заместителя главы координационного совета по военной безопасности приграничья. Также он похвастался, что военный преступник приехал, чтобы помочь путинской армии "бороться с нацизмом".

"По понятным причинам, о деталях разговора распространяться не буду, но одно могу сказать твердо: правительство Курской области сделает все возможное для помощи нашим Вооруженным Силам в их священной борьбе с нацизмом", – выдал российский чиновник.

В то же время минобороны РФ заявило, что оккупанты пытаются сдержать контратаку ВСУ на Курском направлении. По информации террористического ведомства, украинские военнослужащие с привлечением бронетехники продвигались в направлении поселка Бердин.

Напомним, в Курской области РФ Силы обороны Украины на нескольких направлениях атаковали военных страны-агрессора. Российские пропагандисты жалуются на наступление украинских защитников на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Великое Солдатское.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на Курщине за последние два дня было уничтожено до батальона пехоты, состоявшей из военных КНДР и российских морпехов. Наибольшие потери противник понес вблизи Махновки.

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