Минус 850 оккупантов, по 16 артсистем и ББМ: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за два года полномасштабной войны ликвидировали 411 550 личного состава армии РФ. Из этого количества по меньшей мере 850 захватчиков они обезвредили во время боев за прошедшие сутки.

Вместе с ними накануне наши бойцы уничтожили 93 единицы российского вооружения и техники. Данные о потерях врага по состоянию на 27 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки в этот список украинские воины отправили 16 боевых бронированных машин (всего 12 494) и 16 артиллерийских систем (1009), один танк (6556) ВС РФ.

Силы обороны сбили еще 22 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (в общем 7729) и две крылатые ракеты (1912).

Также "демилитаризовано" 28 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 13 065) и восемь – специальной техники (1588).

С начала российского вторжения ВСУ отминусовали 1000 РСЗО, 686 средств ПВО, 340 самолетов, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Шершень" 3-й отдельной штурмовой бригады устроили "бавовну" оккупантам, прибывшим на ротацию. Защитники нанесли точные удары по зданию, в котором находилась вражеская пехота.

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