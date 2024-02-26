Отработали точно: защитники Украины устроили 'бавовну' оккупантам, которые прибыли на ротацию. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины снова нанесли россиянам потери на одном из направлений фронта. Наши военные поразили здание, в котором находилась вражеская пехота.

Об этом рассказали в официальном Telegram-канале разведывательно-ударного подразделения "Шершень" 3-й ОШБр. Именно он обнаружил ротацию российских захватчиков.

Разведчики передали информацию о передвижении врага побратимам, после чего те поразили дом, в который зашли оккупанты.

"Пехота, которая зашла в здание, была поражена прямым попаданием артиллерии 3 ОШБр", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как оккупантами перебежками добираются до помещения, а вскоре в него попадает украинский снаряд.

Поражение объекта дроном зафиксировали разведчики подразделения "Шершень" 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, во время захода в Авдеевку подразделения 3-й штурмовой бригады разгромили вражеское наступление. За 15 минут российские войска потеряли 3 боевых машины пехоты и 30 военнослужащих.

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