Минус 3 БМП и 30 оккупантов за 15 минут: воины 3-й штурмовой бригады показали ожесточенный бой с врагом в Авдеевке

Во время захода в Авдеевку подразделения 3-й штурмовой бригады разгромили вражеское наступление. За 15 минут российские войска потеряли 3 боевых машины пехоты и 30 военнослужащих.

Видео операции было опубликовано в официальном Telegram-канале 3-й ОШБр. Защитники произвели зачистку позиций, образовав единую линию обороны.

Бойцы 2-й и 3-й рот 2-го штурмового батальона захватили позицию "Ракета", и враг начал штурмовать ее.

Боевые машины пехоты врага одна за другой доставляли десант оккупантов к "Ракете". Однако благодаря мгновенной реакции бойцов, открывших плотный огонь из пулеметов, стрелкового оружия и РПГ, вражеская атака была отбита.

В этом бою со значительно превосходящей силой врага, бойцы уничтожили как технику, так и личный состав противника. По врагу очень эффективно отработали штурмовые группы "Волчья стая", "Десептиконы" и "NC13".

Сами оккупанты также опубликовали в сети красноречивые кадры, подтверждающие разгром их штурмовой группы.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Авдеевку российская оккупационная армия потеряла больше своих солдат, чем СССР за десять лет войны в Афганистане. Улицы этого небольшого города Донбасса в прямом смысле устланы трупами русских захватчиков.

Однако только в наступательной операции РФ на Авдеевском направлении погибли 17 тыс. российских военных. Эти оценки, сделанные Вооруженными силами Украины, примерно совпадают с оценкой одного из российских окупантов, известного z-пропагандиста Андрея "Мурза" Морозова.

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