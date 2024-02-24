'Улицы усеяны трупами': Кулеба заявил, что в боях за Авдеевку Россия потеряла больше военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане

В ходе боев за Авдеевку российская оккупационная армия потеряла больше своих солдат, чем СССР за десять лет войны в Афганистане. Улицы этого небольшого города Донбасса в прямом смысле устланы трупами российских захватчиков.

К колоссальным потерям вражеского войска привела практика российского командования отправлять своих солдат в "мясные штурмы". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Россия в прямом смысле слова забрасывает позиции украинских воинов "пушечным мясом". В частности, труппами российских оккупантов устланы улицы Авдеевки, о захвате которой недавно победно начали заявлять в минобороны РФ и на российских пропагандистских площадках.

К колоссальным потерям российской армии привела практика командования РФ бросать своих солдат в "мясные штурмы" там, где Россия иными способами победить не может.

"Мы их (так называемые "мясные штурмы". – Ред.) так не называем – так сами россияне называют эту варварскую военную тактику. За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что в тот момент, когда проходит заседание Совбеза ООН – в Украине Россия продолжает убивать украинцев. И как бы сильно Украина ни стремилась к миру, она не позволит агрессору уничтожать свой народ безнаказанно.

"И мы никогда не примем никаких предложений сдаться или уступить наши земли и свободу под видом мира. Украине нужно больше средств ПВО и боеприпасы, чтобы остановить российскую армию, иначе миру придется платить гораздо более высокую цену в будущем", — заявил глава внешнеполитического ведомства. Украины.

Напомним, о том, что за четыре месяца боев под Авдеевкой погибло столько же оккупантов, сколько СССР потерял в Афганистане, в Вооруженных силах Украины заявляли еще в январе.

В ходе советско-афганской войны, с 1979 по 1989 год, погибшими и пропавшими без вести армия СССР потеряла 14 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек. Ранения и контузии получили 53 военнослужащих, а медицинскую помощь оказали 463 тысячам солдат.

Однако только в наступательной операции РФ на Авдеевском направлении погибло 17 тыс. российских военных. Эти оценки, сделанные Вооруженными силами Украины, примерно совпадают с оценкой одного из российских оккупантов, известного z-пропагандиста Андрея "Мурза" Морозова. И, судя по тому, что его российское командование в конце концов заставило удалить сообщение, посвященное цене "победы" РФ в Авдеевке, а другие пропагандисты довели "вредителя" до самоубийства – озвученные цифры соответствуют действительности.