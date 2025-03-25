Минус 1180 оккупантов и 18 бронемашин: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины в течение боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили 1180 российских оккупантов. А в общем на украинской земле обезвредили уже 905 940 живой силы армии РФ.

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Накануне защитники также отминусовали у захватчиков 303 единицы военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях врага по состоянию на 25 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили в небе 118 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 30 759).

Воины обезвредили 61 артиллерийскую систему (всех 25 190), 18 боевых бронированных машин (21 670), пять танков (10 425), три реактивных системы залпового огня (1341) войск агрессора.

Кроме этого, сожжено еще 98 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 41 824).

Всего за время этой войны ВСУ также уничтожили 3785 единиц специальной техники, 3121 крылатую ракету, 1117 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ударами дронов Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор" оккупантов на Луганщине. Кроме того, защитники поразили несколько пушек, ББМ и автотранспорт врага.

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