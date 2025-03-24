Выследили и атаковали FPV-дроном: воины ВСУ отминусовали вражеский ЗРК 'Тор' на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные продолжают ежедневно атаковать ценную вражескую технику. В этот раз защитники ударами БПЛА поразили зенитно-ракетный комплекс "Тор", несколько орудий, ББМ и автотранспорт россиян.

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Эффектное видео атаки было опубликовано в ОСУВ "Хортица". Отмечается, что операция была проведена бойцами 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского на восточном направлении, а именно Лиманском.

"Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику – артиллерия, техника и укрытие оккупантов в прицеле операторов дронов", – говорится в сообщении военных.

В этот раз пилоты выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор". Операторы дронов уничтожили также несколько орудий путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.

"Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии – когда удар по вражеским орудиям наносился дронами. После такого пушка уже не может стрелять, ей надо менять ствол, а эта деталь очень дефицитна", – резюмировали операцию в ОСУВ "Хортица".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские пограничники ликвидировали три транспортных средства, три камеры видеонаблюдения и поразили шесть позиций оккупантов.

Также пограничники РУБпАК "Феникс" показали, как без устали атакуют оккупантов. В результате боевой работы украинских воинов у врага минус танк, "Тигр", несколько грузовиков, а также склады и укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники в Донецкой области сорвали российский штурм на одном из направлений. В атаку враг бросил бронетехнику, которую прикрывала российская система РЭБ Р-330 "Житель".

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