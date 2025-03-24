Работают FPV-дроны: в Харьковской области пограничники уничтожили вражескую технику и поразили шесть позиций армии РФ. Видео

Украинские военные продолжают систематически уничтожать вражескую технику. В этот раз наши пограничники ликвидировали три транспортных средства, три камеры видеонаблюдения и поразили шесть позиций оккупантов.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в пресс-службе ГПСУ. Отмечается, что операция была проведена с помощью FPV-дронов.

"На Харьковщине пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили три транспортных средства, три камеры видеонаблюдения и поразили шесть позиций врага", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот день пограничники РУБпАК "Феникс" показали, как без устали избивают оккупантов. В результате боевой работы украинских воинов у врага минус танк, "Тигр", несколько грузовиков, а также склады и укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники в Донецкой области сорвали российский штурм на одном из направлений. В атаку враг бросил бронетехнику, которую прикрывала российская система РЭБ Р-330 "Житель".

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