У врага минус танк и система РЭБ: пограничники FPV-дронами отразили российский штурм в Донецкой области. Видео

Украинские пограничники в Донецкой области сорвали российский штурм в одном из направлений. В атаку враг бросил бронетехнику, которую прикрывала российская система РЭБ Р-330 "Житель".

Видео дня

Впрочем, эта защита оккупантам не помогла: украинские воины уничтожили и РЭБ, и вражеский танк. Подробности и видео были обнародованы Государственной пограничной службой Украины.

Штурмовые действия врага сорвали воины-пограничники с РУБпАК "Феникс".

"На Донетчине враг пытался прорваться к украинским позициям под системой РЭБ Р-330 "Житель". Результат был ожидаемым: и танк, и система РЭБ уничтожены, врагу не оставили ни единого шанса. Присоединяйся к подразделению по ссылке или по номеру: +38 (097/095) 888 80 11", – говорится в сообщении.

На опубликованном пограничниками видео зафиксировано поражение российского танка с помощью сброса с БпЛА. Уже подбитый танк защитники добили несколькими FPV-дронами.

Далее очередь дошла до системы РЭБ Р-330 "Житель", с помощью которой оккупанты рассчитывали защититься от украинских дронов. Пограничники эмпирическим путем доказали, что хваленая российская РЭБ не способна защитить не только военную технику, но и саму себя.

Напомним, ранее в этот день пограничники РУБпАК "Феникс" показали, как без устали бьют оккупантов. В результате боевой работы украинских воинов у врага минус танк, "Тигр", несколько грузовиков, а также склады и укрытия.

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