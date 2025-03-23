У врага минус танк, 'Тигр', склады и укрытия: пограничники РУБпАК 'Феникс' показали, как без устали бьют оккупантов. Видео

Украинские пограничники из рядов РУБпАК "Феникс" продолжают уничтожать врага в Луганской области. Недавно бойцы подразделения провели удачную "демилитаризацию" российских войск в районе Кременной и Серебрянского лесничества.

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Среди уничтоженных целей – вражеская техника, укрытия и склады. Видео боевой работы было показано в Государственной пограничной службе.

"Поражены танк, бронемашина "Тигр", а также вражеские склады и укрытия, - пограничники РУБпАК "Феникс" без устали бьют оккупантов. Вашему вниманию – подборка видео работы подразделения в районе Кременной и Серебрянского лесничества, Луганская область. Героем может стать каждый! Присоединяйся по ссылке или звони по телефону: +38 (097/095) 888 80 11", – отметили в ГПСУ.

На опубликованном видео зафиксировано уничтожение минимум трех грузовиков, миномета и пушки, а также автомобиля. Также защитники поразили российский танк и ББМ "Тигр".

Кроме того, благодаря профессиональной работе "дроноводов"-пограничников, оккупанты недосчитались нескольких складов ГСМ. Уничтожен также ряд вражеских укрытий.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1470 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 104 артиллерийские системы, шесть РСЗО, пять средств ПВО, 157 БПЛА оперативно-тактического уровня, 185 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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