ВСУ отминусовали за сутки почти 1500 оккупантов и более 100 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили в боях примерно 495 единиц вооружения и техники оккупационных войск России. Также отминусовали около 1470 захватчиков.

Видео дня

По подсчетам на 23 марта, на войне против Украины российская армия потеряла 903 480 живой силы (убитыми и ранеными). Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 104 артиллерийские системы (всех 25 048), 27 боевых бронированных машин (21 636), девять танков (10 412), шесть реактивных систем залпового огня (1333) и пять средств противовоздушной обороны (1116) оккупантов.

В небе защитники сбили 157 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 30 495). На земле сожгли еще 185 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 41 610), две – спецтехники (3784).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ был ликвидирован российский неонацист и военный преступник Иван Демидов. Он был членом 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и воевал против Украины еще с 2014 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!