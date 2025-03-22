В Белгородской области РФ был ликвидирован российский неонацист и военный преступник Иван Демидов. Он был членом 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и воевал против Украины еще с 2014 года.

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О гибели Демидова сообщили на странице его группировки. Там отметили, что оккупанта ликвидировали в населенном пункте Красная Яруга, расположенном в 10 километрах от украинской границы.

Неонацист, известный по позывному "Ботоксу", погиб "в ходе очередной своей командировки, при выполнении боевого задания".

До полномасштабной войны он успел повоевать на стороне РФ не только на Донбассе, но и в составе ЧВК "Вагнер" в Сирии и Ливии.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ. Вражеский объект, расположенный в районе Демидовки Белгородской области, был полностью уничтожен.

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