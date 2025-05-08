Минус 1200 оккупантов и полсотни артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 327 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1200 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны агрессор потерял на украинской земле примерно 961 970 живой силы. Обновленные по состоянию на 8 мая данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 50 артиллерийских систем (всего 27 552), 10 боевых бронированных машин (22 429), два танка (10 782), одну реактивную систему залпового огня (1379) и одно средство ПВО (1156) войск РФ.

В небе защитники сбили 141 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 35 407), на земле сожгли еще 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (47 604), две – спецтехники (3875).

В общем за время этой войны Силы обороны также уничтожили 3197 крылатых ракет, 372 самолета, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 37-й ОБМП только за неделю с 28 апреля по 4 мая на Покровском направлении уничтожили 24 мотоцикла, которые оккупанты использовали для штурмов. Кроме того, морпехи ликвидировали 64 и ранили 73 захватчиков.

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