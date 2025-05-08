На Покровском направлении морпехи уничтожили более 130 оккупантов и 20 вражеских мотоциклов: обнародовано видео ударов

Бойцы Сил обороны Украины на фронте продолжают уничтожать врага и его военную технику. В частности, украинские морпехи на Покровском направлении только за неделю с 28 апреля по 4 апреля отминусовали у армии РФ более 20 мотоциклов, которые оккупанты все чаще используют для штурмов.

Видео дня

Видео, на котором показано, как воины из 37-й отдельной бригады морской пехоты, уничтожают вражеские войска, опубликовали на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что за неделю российские захватчики потеряли 24 единицы мототехники. Кроме того, подразделения бригады за это время прицельно уничтожили 64 оккупанта, а ранения различной степени тяжести получили еще 73 захватчика.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что несмотря на большие потери среди личного состава, враг продолжает загонять штурмовые группы на мясо, без всякого результата.

"Наши воины держат строй. Продолжаем методично уничтожать нечисть в степях украинского Донбасса. Работаем!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ на Новопавловском направлении уничтожили новую "российскую гордость" - систему реактивного залпового огня "Возрождение". FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.

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