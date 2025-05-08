'Жирная цель': российская РСЗО 'Возрождение' моментально превратилась в кучу металлолома благодаря нашим дронам. Видео

Украинские защитники продолжают защищать страну от российского нашествия. Недавно наши воины на Новопавловском направлении уничтожили новую "российскую гордость" - систему реактивного залпового огня "Возрождение".

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Об этом рассказали в ОСГВ "Хортица". Как отмечается, FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.

Красиво отработала по цели 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"В результате точных ударов дронами была уничтожена реактивная система залпового огня "Возрождение", выпуск которой в серийное производство для российской армии начат был в 2023 году. Это была жирная цель – и пилоты батальона беспилотных машин мастерски направили на нее дроны. Установка превратилась в кучу металлолома", – прокомментировали видео пилоты.

В РФ считали РСЗО "Возрождение" гордостью своего военного производства. Ее разработало НПО "Сплав" в Туле. Особенностью этой РСЗО является новый для РФ принцип пакетного заряжания, который предусматривает использование готовых пусковых контейнеров с ракетами.

Такая концепция дает возможность использовать на одной платформе различные типы боеприпасов. Кроме того, использование готовых контейнеров дает возможность в разы ускорить процесс перезарядки, избегая поочередной установки ракет в направляющие, как на советских системах.

Стоит также обратить внимание на названия российских машин для убийства. Как отмечало высшее руководство страны-агрессора, "Возрождение" является "дальнейшим развитием системы дистанционного минирования "Земледелие".

110-я отдельная механизированная бригада им. Безручко – механизированное соединение Сухопутных войск ВСУ, которое входит в состав Корпуса резерва. Бригада носит имя генерал-хорунжего Марка Безручко, военачальника УНР, одного из командиров, одержавших победу в "Диве на Висле".

Несмотря на то, что бригада входит в состав Корпуса резерва, она воюет с начала широкомасштабного вторжения россиян. В конце марта 2022 года подразделения 110 ОМБ заняли оборону в районе Авдеевки на Донецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Курщине операторы Сил беспилотных систем уничтожили редкую радиолокационную станцию "Заслон" на колесной базе. Эту сверхсовременную технику обнаружили на значительном расстоянии от украинской границы и вывели из строя с помощью дронов – отличились бойцы 413-го батальона "Рейд" в составе сводного отряда БПС "Шмель" 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Только в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

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