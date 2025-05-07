На Курщине дроны "поймали" российскую РЛС "Заслон". Видео

На Курщине операторы Сил беспилотных систем поразили редкую радиолокационную станцию "Заслон" на колесной базе. Эту сверхсовременную технику обнаружили на значительном расстоянии от украинской границы и вывели из строя с помощью дронов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем Украины. На РЛС "поймали" операторы 413-го батальона "Рейд" в составе сводного отряда БПС "Шмель" 78 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Речь идет об уникальной модификации корабельного радиолокационного комплекса, установленной на колесной базе. РЛС "Заслон" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 300 км, предоставлять координаты для зенитных ракет и управлять огнем противовоздушной обороны и артиллерии.

"Стоимость одного корабельного "Заслона", которую озвучивали российские СМИ, в 2019 году составляла около $46 млн", — говорится в сообщении.

Тем временем в Донецкой области те же операторы "Рейда" метко атаковали еще одну ценную технику врага — две огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка". Эти установки являются новейшей модернизацией известных ТОС-1А "Сонцепёк" и на вооружении РФ с 2021 года.

Первый успешный удар по ТОС-2 в Украине был зафиксирован лишь в феврале 2025 года.

Что известно о радаре "Заслон"

РЛС "Заслон" (БРЛС-8Б) – это многофункциональный авиационный радар, созданный в СССР в 1969-1980 годах для истребителя-перехватчика МиГ-31. В странах НАТО он известен под названием Flash Dance.

"Заслон" – это импульсный доплеровский радар с фазированной антенной решеткой, позволяющей быстро менять направление сканирования без движущихся частей. Он оснащен большой антенной диаметром 1,1 м, которая охватывает широкий сектор обзора — до 70 градусов в разные стороны по горизонтали и вертикали.

Благодаря электронному управлению лучом, радар реагирует очень быстро — за 1,2 миллисекунды, что значительно быстрее обычных механических радаров. "Заслон" может обнаруживать цели на расстоянии до 200 км и одновременно сопровождать до 10 объектов, наводя ракеты на четыре из них. До этого такую технологию использовали только на кораблях или больших радарах.

Впервые радар "Заслон" был публично представлен в 1991 году на авиасалоне в Париже одновременно с перехватчиком МиГ-31, с которого сняли обтекатель, чтобы показать фазированную антенную решетку. Россия даже предлагала провести эксперимент с обнаружением американского "стелс"-истребителя F-117, но тот так и не состоялся.

В работе радара используется цифровой компьютер "Аргон-15А", одно из первых серийных авиационных вычислительных устройств, разработанное еще в 1972 году.

В настоящее время существует три модификации РЛС "Заслон": "Заслон-А", "Заслон-М" и "Заслон-АМ".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!