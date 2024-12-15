Минус 1280 оккупантов и 12 танков: в Генштабе сказали, какие потери ВСУ нанесли армии РФ за сутки

Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили 389 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1280 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны в Украине обезвредили именно живой силы врага – 762 440 захватчиков ликвидированными и ранеными. Обновленные цифры 15 декабря назвал Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Накануне защитники сбили две российские крылатые ракеты (всего 2943) и 127 беспилотников оперативно-тактического уровня (20 356).

В металлолом превратили 32 боевые бронированные машины (всех 19 707), 26 артиллерийских систем (21 128), 12 танков (9551), три РСЗО (1256), два средства ПВО (1025) ВС РФ.

Больше всего за прошедшие сутки воины ВСУ уничтожили вражеской автомобильной техники и автоцистерн – 181 единицу (в общем 31 398), а еще четыре – спецтехники (3648).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили старый "Жигуль" и гольф-кар оккупантов на Запорожском направлении фронта. Этот необычный транспорт враг привлекал в штурме позиций Сил обороны.

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