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На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
1,9 т.
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео

Российские оккупанты снова поразили своим абсурдным подходом к войне, пытаясь штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, используя необычный транспорт. Старый "Жигуль" и гольф-кар стали очередными "жертвами" украинских бойцов.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал официальный канал командующего Национальной гвардией Украины – Александра Пивненко. Кадры демонстрируют отчаянную, но провальную попытку штурма.

"Никто никуда не едет. Оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, используя необычный транспорт – старый "Жигуль" и гольф-кар", – говорится в сообщении.

Операторы аэроразведки бригады "Спартан" быстро обнаружили необычный маневр оккупантов.

К уничтожению транспорта и пехоты оккупантов присоединились украинские артиллеристы, рота противотанковых ракет и операторы FPV-дронов. Благодаря слаженной работе этих подразделений, "Жигуль" и гольф-кар превратились в пепел, а вражеская пехота была ликвидирована.

Подержанные автомобили "Жигули" и гольф-кары, которые использовали оккупанты, вряд ли можно назвать эффективными боевыми средствами. Такая тактика свидетельствует о низком уровне обеспечения и безысходности в рядах русской армии.

На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео
На Запорожском направлении враг бросил на штурмы необычный транспорт, который стал пеплом. Видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– За прошедшие сутки (13 декабря) Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны достигли 761,160.

– В МО анонсировали, что украинские военнослужащие через Армию+ смогут подавать рапорты на получение вознаграждения за уничтоженную вражескую технику. Эту функцию в приложении планируют запустить до конца декабря 2024 года.

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