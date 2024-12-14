Российские оккупанты снова поразили своим абсурдным подходом к войне, пытаясь штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, используя необычный транспорт. Старый "Жигуль" и гольф-кар стали очередными "жертвами" украинских бойцов.

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Соответствующее видео опубликовал официальный канал командующего Национальной гвардией Украины – Александра Пивненко. Кадры демонстрируют отчаянную, но провальную попытку штурма.

"Никто никуда не едет. Оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, используя необычный транспорт – старый "Жигуль" и гольф-кар", – говорится в сообщении.

Операторы аэроразведки бригады "Спартан" быстро обнаружили необычный маневр оккупантов.

К уничтожению транспорта и пехоты оккупантов присоединились украинские артиллеристы, рота противотанковых ракет и операторы FPV-дронов. Благодаря слаженной работе этих подразделений, "Жигуль" и гольф-кар превратились в пепел, а вражеская пехота была ликвидирована.

Подержанные автомобили "Жигули" и гольф-кары, которые использовали оккупанты, вряд ли можно назвать эффективными боевыми средствами. Такая тактика свидетельствует о низком уровне обеспечения и безысходности в рядах русской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За прошедшие сутки (13 декабря) Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны достигли 761,160.

– В МО анонсировали, что украинские военнослужащие через Армию+ смогут подавать рапорты на получение вознаграждения за уничтоженную вражескую технику. Эту функцию в приложении планируют запустить до конца декабря 2024 года.

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