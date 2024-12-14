ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов за сутки: потери врага превысили 761 тысячу человек

Украинские воины накануне, 13 декабря, уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов. Общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения превысили 761 тысячу человек.

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Также Силы обороны "демилитаризовали" десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Обновленные данные по потерям армии российского диктатора Владимира Путина обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские воины сократили численность российской оккупационной армии еще на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 761 160 человек.

Активно продолжалась также "демилитаризация" российского войска. В сутки была выведена из строя 121 единица военной техники и вооружений врага.

В частности, россияне потеряли два танка (всего уничтожено уже 9539), 24 артиллерийские системы (21102), 53 БПЛА оперативно-тактического уровня (20229), а также 40 единиц автомобильной (31217) и две единицы специальной (3644) техники.

Неизменным пока остается количество уничтоженных украинскими защитниками российских боевых бронированных машин (19675), РСЗО (1253), средств ПВО (1023), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2861), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, ранее военный аналитик Владимир Даценко озвучил колоссальные потери России в битвах под Покровском. За время российского наступления на Покровском направлении потери в живой силе достигли 100 тысяч, а бронетехники Россия потеряла больше, чем Советский Союз в боях под Сталинградом. Фактически речь идет о потере трех общевойсковых армий РФ или 60% всех сил, которые Россия готовила для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения.