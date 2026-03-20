Минус почти 50 оккупантов и более 20 единиц техники: украинские военные отбили массированный штурм на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные отбили масштабный штурм российских сил на Лиманском направлении, сорвав попытку прорыва обороны. Противник задействовал десятки единиц легкой техники и бронемашины.

Однако понес существенные потери и был вынужден отступить. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Атака была осуществлена с использованием нестандартной тактики – противник сделал ставку на скорость и маневренность, привлекая более полусотни мотоциклов и квадроциклов. Вместе с ними действовали пехотные группы и бронетехника, которые должны были обеспечить прорыв украинских позиций.

Впрочем, украинские защитники заблаговременно обнаружили движение врага и организовали эффективную оборону. Подразделения 66-й отдельной механизированной бригады нанесли комплексное огневое поражение, уничтожая технику и личный состав еще на подступах.

В результате боя было ликвидировано 43 российских военных. Также уничтожено не менее 6 единиц бронетехники, 10 квадроциклов и 5 мотоциклов, которые использовались для быстрого передвижения штурмовых групп.

Несмотря на попытку воспользоваться погодными условиями для маскировки, противник не достиг ни одного тактического успеха. Украинские силы полностью контролируют ситуацию на направлении и удерживают занимаемые рубежи.

