Минус почти 900 единиц вражеской техники и вооружения: в ВСУ показали потери РФ за неделю

В период с 21 по 28 апреля 2024 года Силы обороны Украины отминусовали еще 849 единиц вооружения и военной техники врага. Кроме того, нашими защитниками уничтожено 9 ракет и 128 БпЛА.

Об этом сообщает генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Кроме того, за неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск. А именно:

– 50 танков;

– 95 боевых бронированных машин;

– 229 артиллерийских систем;

– 4 РСЗО9 установок ПВО;

– 280 единиц автотехники;

– 45 единиц спецтехники.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 1096 солдат и офицеров оккупационной российской армии. Да, общее количество "демилитаризованных" на нашей земле захватчиков достигает 466 150.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 2124 крылатых ракет, 348 самолетов, 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области защитники сбили два российских дрона ZALA и "Орлан-10" с самолета Як-52. Внутрь этого двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана военные могли установить пулемет, или огонь мог вести один из членов экипажа.

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