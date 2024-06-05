Минус 1280 российских оккупантов и 40 артсистем: Генштаб обнародовал обновленные данные по потерям РФ

Накануне, 4 июня, Силы обороны на линии фронта отминусовали 1280 российских оккупантов. Таким образом, потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 513 700 человек.

Также уничтожены десятки единиц военной техники и вооружений врага, в том числе 40 артсистем. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины на утро 5 июня были обнародованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины ликвидировали 12 российских танков (доведя потери врага в этом виде техники до 7 806 единиц). Также уничтожены 16 боевых бронированных машин (всего 15 036), 40 артиллерийских систем (13 385) и три средства ПВО (в общей сложности уничтожено 830 единиц).

Неизменным по сравнению с предыдущей сводкой по потерям врага осталось количество уничтоженных российских РСЗО (1092 единиц потеряла РФ), самолетов (357), вертолетов (326), кораблей/катеров (27).

Вражеских же БПЛА оперативно-тактического уровня накануне удалось уничтожить 39 (всего 10 805), крылатых ракет – две (2 270).

Недосчитался враг также 69 единиц автомобильной (18297) и 12 единиц специальной (2223) техники.

Напомним, на днях Силы обороны поразили вражескую батарею С-300/400 под Белгородом. В ISW назвали этот удар знаковым. Дело в том, что российская С-300/400 была расположена примерно в 60 км от нынешней линии фронта на севере Харьковской области и более чем в 80 км от самого Харькова. Так что, констатируют аналитики, это в пределах досягаемости HIMARS, но превышает дальность действия других систем РСЗО, которые, как сообщается, используют украинские силы, чтобы бить по Белгородской области РФ.