Минус рота оккупантов и техника: ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Таврическом направлении

Российские оккупационные войска за минувшие сутки (9 мая) потеряли почти роту живой силы на Таврическом направлении. Силы обороны Украины подтвердили уничтожение или повреждение восьми единиц вооружения и военной техники врага на указанном участке фронта.

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Об этом утром в среду, 10 мая (441 сутки широкомасштабного вторжения), сообщил в Facebook объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Военные уточнили, что в зоне их ответственности противник основные усилия продолжает сосредоточивать на районах Авдеевки и Марьинки.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел", – сказано в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", – предупредила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (9 мая) защитники Украины ликвидировали 690 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны смерть на фронте в Украине нашли 196 310 захватчиков.

– Сколько военной техники уничтожили наши воины – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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