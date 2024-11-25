Минус 'Шахед' и две 'Герберы': над Сумщиной пограничники из стрелкового оружия уничтожили три вражеских дрона. Фото

5 ноября, во время очередной атаки России на Украину, над Сумщиной, пограничники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата: один типа "Шахед" и два – "Гербера". Защитники границы уничтожили вражеские дроны с помощью стрелкового оружия.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. На фото видны обломки БПЛА, которые удалось "приземлить" украинским бойцам.

Зафиксировав полет беспилотника "Шахед", пограничники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего БПЛА была сбита. Также охранникам границы удалось уничтожить и два БПЛА "Гербера".

Последние являются упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе "Shahed-136", который в России переименовали "Герань-2". Его корпус сделан из пенопласта, а внутренний отсек обшит фанерой.

"Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение удара и отвлечение средств противовоздушной обороны.

Технические характеристики БпЛА "Гербера"

Длина – 2 м.

Размах крыльев – 2,5м.

Вес – около 10 кг.

Дальность полета – до 300 км (без боевой погрузки).

Цена – 10 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ UA, на утро понедельника, 25 ноября, Силы обороны отбили очередную дроновую атаку страны-агрессора России на мирные регионы Украины, которая продолжалась с вечера минувших суток, над 14 областями было сбито 71 из 145 ударных беспилотников. Еще столько БПЛА локационно потеряно благодаря работе РЭБ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Россияне с 18:30 воскресенья запускали по Украине ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и временно оккупированного Крыма.

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