Минус танк, ББМ и пехота: украинские военные показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой. Видео

Воины Третьего армейского корпуса продолжают масштабную "денацификацию" и "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Недавно они обнаружили и уничтожили вражескую бронетехнику, квадроцикл и авто.

Также защитники уничтожали вражескую пехоту и "разбирали" бомберами вражеские укрытия. Как это было – в Третьем армейском корпусе показали на видео.

Воины Третьего армейского корпуса уничтожают оккупантов и их технику

В Третьем АК показали нарезку кадров боевой работы бойцов ряда подразделений: "Paskuda battalion", "Silver battalion", и 3RD.BATT с ПБС "KRAKEN¹⁶⁵⁴".

"Кракен палит врага: минус танк, ББМ и пехота! От бдительных глаз пилотов Третьего армейского корпуса не скрыться: обнаружили и уничтожили замаскированный танк, ББМ, догнали квадроцикл и легковушку. FPV уничтожали личный состав врага на дорогах и в посадках, а тяжелые сбросы раздолбали укрытия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков в живой силе составили 870 человек.

Также враг потерял четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 2471 беспилотный летательный аппарат, 183 единицы автомобильной техники.

