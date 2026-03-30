Силы обороны отминусовали еще 870 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 296 тыс. 700 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 30 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 824), четыре боевые бронированные машины (24 317), 48 артиллерийских систем (39 049), одну РСЗО (1 708), 2 471 БпЛА оперативно-тактического уровня (206 531).

Также уничтожено 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн (86 160).

За сутки Россия потеряла 2 711 единиц вооружений и техники, включая дроны

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 337 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 491 крылатую ракету, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 105 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в СБУ подтвердили поражение нефтетерминала "Усть-Луга" на Балтике. В результате удара на территории предприятия зафиксированы серьезные разрушения и пожар. Всего же уже четыре раза за последнюю неделю украинские дроны успешно поразили нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.

