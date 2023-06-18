Минус три враждебных БМП: в ВСУ показали мощную работу по позициям оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают мужественно уничтожать врага. Военные показали эффектные кадры работы по позициям оккупантов.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале 47 бригады "Магура". На кадрах видно процесс уничтожения многих элементов военной техники российских оккупантов.

"Магура" еб*шит!", – говорится в описании к видео.

На первых кадрах видно, как наши защитники заметили врага. Россияне запускали свой дрон.

В итоге, вражеская техника была уничтожена.

Также в видео можно заметить процесс ликвидации трех танков армии РФ.

Точная локация осталась неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины обнародовали яркое видео уничтожения российской БМП-2 в Бахмуте Донецкой области. Вражескую бронетехнику сожгли ударом с украинской "Стугны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!