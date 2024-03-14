Минус 970 захватчиков и 17 ББМ: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Защитники Украины накануне проредили ряды оккупационной армии РФ на 970 военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны 750 суток назад Силы обороны обезвредили 427 840 живой силы врага.

Кроме того, бойцы уничтожили большое количество военной техники и вооружения оккупантов, в частности 87 единиц в течение прошлых суток. Об этом 14 марта сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно его подсчетам, воины сбили в небе одну крылатую ракету (всего 1920) и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня (8220) врага.

Во время боев защитники уничтожили 17 боевых бронированных машин (всех 12938), 11 артиллерийских систем (10565), пять танков (6757), два средства ПВО (717) российских войск.

Также в металлолом ВСУ превратили 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 13 959) и девять – спецтехники (1708) оккупантов.

Количество потерь реактивных систем залпового огня, самолетов, вертолетов и кораблей/катеров армии РФ осталось прежним.

Как сообщал OBOZ.UA, спецподразделение ГУР "Кабул 9" уничтожило два грузовика и багги российских захватчиков на Запорожском направлении. Под огнем оказалась также стартовая позиция FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!