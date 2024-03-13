Под ударом был транспорт и стартовая позиция FPV-дронов: спецподразделение ГУР 'Кабул 9' показало, как виртуозно уничтожает врага. Видео

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" уничтожило два грузовых автомобиля и багги российских захватчиков на Запорожском направлении. Под огнем оказалась также стартовая позиция FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

О результативной работе бойцов сообщили в Telegram ГУР МОУ. Потери противника на данный момент уточняются.

Разведчики сообщили, что спецподразделение "Кабул 9" возникло в начале широкомасштабного российского вторжения. Его сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ. Бойцы воевали в Гостомеле и на Броварском направлении Киевской области, участвовали в боях за Бахмут и сейчас уничтожают оккупантов на юге Украины.

Напомним, в сети показали, как бойцы НГУ "Азов" прицельно бьют по захватчикам из FPV-дронов вблизи Тернов. Все попытки оккупантов спастись бегством оказались тщетными.

На видео операторы FPV-дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины умело ликвидируют пехоту противника на Лиманском направлении, а также совершают рейдовые операции.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Украинские воины из подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью дрона уничтожили российский "Урал", загруженный боекомплектом. У оккупантов мощно работает РЭБ, однако это не гарантирует им полной безопасности.

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