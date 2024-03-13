Оккупанты пытаются спасаться бегством, но бесполезно: в Нацгвардии показали охоту на врага у Тернов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. На этот раз в сети показали, как бойцы НГУ "Азов" прицельно бьют по захватчикам из FPV-дронов недалеко от Тернов.

Все попытки оккупантов спастись бегством оказались бесполезными. Кадры с поражением противника опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.

На видео операторы FPV-дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины умело ликвидируют пехоту противника на Лиманском направлении, а также совершают рейдовые операции.

"Бригада НГУ "Азов". FPV-дроны преследуют россиян вблизи Тернов. Враг пытается убежать от дронов-камикадзе, но все попытки остаться невредимыми оказываются бесполезными", – отметил командующий Национальной гвардией Украины.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений фронта бойцы Сил специальных операций превратили в металлолом зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Напомним, что Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления ВС РФ на левобережье Херсонщины. Оккупанты обустроили его на танкере "Механик Погодин".

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