Мир должен победить Россию на морском фронте и остановить блокаду портов, – Гончаренко

Из-за блокировки Россией Черного моря, более 400 миллионов человек в Азии и Африке столкнулись с проблемой голода. Зерновое соглашение, которое удалось продлить, является лишь частичным и краткосрочным решением. Мировое сообщество должно принять более жесткие меры, чтобы остановить блокаду портов и привлечь Россию к ответственности.

Видео дня

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своем материале для аналитического центра Atlantic Council.

"В интересах международного сообщества работать над прекращением российской блокады Черного моря. Возобновление морской торговли приведет к значительному повышению продовольственной безопасности, и принесет украинской экономике около 20 миллиардов долларов дополнительных ежегодных доходов. Это значительно снизит экономическую нагрузку на партнеров Украины и международные финансовые институты. Также это пойдет на пользу другим экономикам, позволив Украине возобновить импорт на десятки миллиардов долларов в 2023 году", - говорится в материале.

Гончаренко подчеркнул: у международного сообщества есть множество инструментов, которые можно использовать для давления на Москву. Наиболее очевидные меры включают дополнительные санкции и ограничения в отношении российского судоходства.

"В настоящее время российские суда не подлежат тем же проверкам, которые должны проходить украинские суда в соответствии с условиями Зерновой сделки. Они беспрепятственно продолжают свою международную торговлю. При этом в адрес российских судов неоднократно выдвигались обвинения в перевозке военных грузов, в том числе в нарушение Конвенции Монтрё", - акцентировал нардеп.

Он напомнил: блокируя черноморские порты Украины, Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) и Устав ООН. Также она подталкивает другие автократические режимы использовать эту тактику, и блокировать морские пути более слабых соседей. Поэтому Украина призывает Международную морскую организацию (ИМО) заставить Россию разблокировать морские порты страны, и привлечь Россию к ответственности.

"ИМО должна использовать свои полномочия в качестве агентства ООН, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение ЮНКЛОС, и должна быть готова ввести соответствующие санкции, если Москва откажется подчиниться. Одной из многих линий фронта в этом геополитическом противостоянии является морской фронт. Прекращение российской блокады Черного моря будет непростым делом и потребует немалого политического мужества, но неспособность сделать это приведет к росту издержек в ближайшие годы", - резюмировал Гончаренко. Напомним, ранее стало известно, что Россия начала использовать торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Так, российский контейнеровоз "Sparta IV" привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, а оттуда вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Ранее Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Либо же – ввести для России зеркальные меры, которые предусматривают досмотр всех ее судов, чтобы упредить попытки перевоза оружия.