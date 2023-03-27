Мир должен постоянно слышать об Украине: Зеленский призвал украинцев поддержать бойцов на передовой и усилить информационный фронт

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины помогать воинам Сил обороны всегда, когда это возможно, присоединяться к волонтерским проектам, сборам для армии, быть активными на информационном фронте, чтобы мир слышал о войне так же громко, как это было год назад. Сейчас так же, как и в 2022-м, "нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия идут действительно географически вдали от многих".

Видео дня

Об этом глава государства страны сказал в обращении к украинцам вечером 26 марта. Видео поделился YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Зеленский сообщил, что в воскресенье провел специальное военное совещание с военными в особом кругу участников. Детали остались в тайне.

"Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши соответствующие шаги", – сказал украинский лидер.

Он напомнил, что 26 марта свой день отмечала Национальная гвардия, и поблагодарил НГУ за то, что она вместе со всеми Силами обороны мощно бьется за Украину. За время полномасштабной войны уже почти 5 тысяч нацгвардейцев отмечены государственными наградами, 32 – удостоены звания Героя Украины.

"Отдельно я хочу поблагодарить за "Гвардию наступления", которая уже стала примером образцового формирования новых бригад для украинской обороны", – отметил президент.

Он подчеркнул, что неизменно максимальное внимание было уделено ситуации на передовой.

"Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", – заявил Зеленский и призвал украинцев усилить помощь защитникам.

Отдельно президент отметил воинов, которые дали весомый результат за минувшие сутки и в целом за эту неделю.

Это 57-я отдельная мотопехотная бригада, 5-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" и ОСУВ "Север".

Закончил обращение глава государства словами: "Слава всем нашим воинам, кто в бою! Спасибо всем, кто помогает обороне! Вечная память и уважение всем нашим воинам, отдавшим свою жизнь за Украину! Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в профессиональный праздник Национальной гвардии подчеркнул, что для ВСУ это "братья по оружию". Нацгвардейцы ежедневно на поле боя совершают подвиги и демонстрируют, что верность присяге и украинскому народу – это не просто пустые слова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!