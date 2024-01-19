'Мир имеет силу, чтобы остановить Россию': Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине. Видео

Сегодня из-за неадекватной агрессии Кремля в мире воцарился период неопределенности и опасности разрешения еще больше войн. Но мир имеет силу остановить Россию.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 19 января. В нем он подвел итоги 695-го дня полномасштабной войны России против Украины.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине бороться с российской агрессией.

"Я благодарен всем, кто помогает. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто работает ради Украины, кто помнит: главная задача – дать нашему государству все возможности, чтобы выгнать оккупантов. Обязательно это сделаем", – сказал Зеленский.

Президент вручил сертификаты на жилье Героям Украины

Их получили воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, родные работника ГСЧС. Президент подчеркнул, что все они заслужены.

"Абсолютно достойны Герои. Воины, отличившиеся в боях в Гостомеле и других городах и селах Киевщины, на востоке нашего государства, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. На Донетчине, Луганщине. На юге – при защите Херсона. Герои Украины – летчики, пилоты" вертолетов, которые в чрезвычайно рискованных, сложных миссиях доставляли в окруженный Мариуполь необходимое оружие, амуницию, забирали раненых. В частности, благодаря этому Мариуполь дрался", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в этот день отметил пилотов армейской авиации Сухопутных войск. Они выполняли эту миссию наравне с воинами ГУР. Президент добавил, что каждый Герой Украины имеет "такую личную историю храбрости, такие личные результаты", которые наше государство всегда будет помнить и гордиться.

"Это гордость, когда у страны есть такие люди, и это шанс нашего народа – все, кто сражается ради Украины, кто помогает, кто укрепляет наши Силы обороны и безопасности. Все спасают Украину и украинцев", – отметил глава государства.

Украина работает над возвращением своих людей

Глава государства 19 января провел два телефонных разговора. Одна из них – с премьер-министром Албании Эди Рамой. Он выразил благодарность за неизменную и принципиальную поддержку Украины.

"Мы обсудили наше сотрудничество в международных институциях. В частности, очень полезно для защиты международного права, для сохранения здравого смысла в международных институциях было председательство Албании в Совете Безопасности ООН. Албанское представительство всегда морально и честно реагировало на потоки российской лжи в ООН", - подчеркнул он. Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы честный голос всегда звучал в ответ на российскую дезинформацию. Они также обсудили расширение диалога на уровне Украина – Балканы.

Второй разговор велся с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Владимир Зеленский поблагодарил за посредничество ради освобождения пленных.

"Такая наша работа ни дня не прерывается – мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективного посредничества. И это касается всех наших пленных – и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех других наших украинских военных, защитников. Процесс очень сложный. , очень чувствительный. Но задача неизменна: мы должны освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном возможность долговременной финансовой поддержки Украины. В ходе разговора глава государства выразил искренние слова благодарности за признание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Зеленский выразил благодарность за положительный вклад ОАЭ в содействии обмену пленными.

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