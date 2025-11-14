Мирноград – под контролем украинских военных: 7-й корпус ДШВ рассказал о провокации врага с флагом и ходе боев. Видео

Оккупанты продолжают осуществлять провокации и присваивать себе очередные победы. 13 ноября захватчики вывесили российский триколор на окраине Мирнограда Донецкой области, чтобы создать там иллюзию пребывания, однако наши военные сорвали вражеский флаг.

Сейчас город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Мирноград – под контролем украинских военных. Вчера российские оккупанты использовали тактику флагоштоков и вывесили свою трехцветную тряпку на территории шахты "Мирноградуголь", что на юго-восточных окраинах Мирнограда ... Российская тряпка провисела не более суток", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в городе

Военные отметили, что таким образом российская сторона пыталась осуществить информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать впечатление своего присутствия в городе, несмотря на то, что не имела возможности там закрепиться.

Вражеский флаг, с помощью дрона, уничтожили бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного. Двух российских пехотинцев, которые поднимали триколор, было обнаружено и ликвидировано.

В 7 копусе ДШВ рассказали, что в целом ситуация в Мирнограде остается напряженной. Военные РФ время от времени прорываются в город малыми группами по два-три человека, однако украинские подразделения регулярно обнаруживают и ликвидируют эти диверсионные группы благодаря слаженным поисково-ударным действиям.

"Оборона Мирнограда продолжается", – указано в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают удерживать оборону в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на сложную ситуацию на этом участке фронта, Силы обороны борются за удержание "кармана" к юго-востоку от районного центра.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети появилось видео уничтоженного Мирнограда, которое сняли с высоты птичьего полета в ноябре. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, везде виднеются руины после длительных боев. До начала полномасштабного вторжения там проживало около 50 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!