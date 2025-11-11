Ситуация в районе Покровска и Мирнограда сложная, украинские войска борются за удержание 'кармана' – ISW

Украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на сложную ситуацию на этом участке фронта силы обороны сражаются за удержание кармана на юго-восток от районного центра.

В свою очередь оккупанты продолжают наступать в этом районе и перебрасывают дополнительные резервы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои на Покровск и Мирноград

Украинские силы недавно зачистили Родинское (к северу от Покровска), пытаясь удержать северное плечо кармана. Одновременно ВСУ контратакуют в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее российское наступление. Российское наступление в северной и западной части Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за украинских попыток контратаковать.

Оккупанты продолжают наступление в восточной и южной части Покровске, что может указывать на то, что войска РФ могут попытаться создать полуокружение для поддержки российских усилий по окружению украинских сил в городе и, в конечном итоге, вынудить украинские войска отступить из более широкого котла.

Российские силы также, вероятно, сохраняют огневой контроль над украинскими наземными линиями связи, что усложняет логистику ВСУ. Кроме того, путинские войска одновременно работают над завершением окружения всего кармана и его ликвидацией. Однако перспективы и сроки этих усилий остаются неясными.

Контратаки ВСУ

По состоянию на 10 ноября украинские войска очистили Родинское, а геолоцированные кадры указывают на то, что украинские и российские войска недавно продвинулись в южном направлении Родинского.

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 10 ноября, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в Затышок (к северо-востоку от Покровска). Геолоцированные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, как двое российских военнослужащих поднимают флаги вдоль трассы Т-0515 Покровск-Доброполье в южной части Гнатовки (к востоку от Покровска), что, по оценке ISW, было миссией проникновения, которая не изменила контроль над местностью или передний край района боевых действий.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска возобновили более интенсивные атаки на Покровском направлении и продолжают нести тяжелые потери. Президент Владимир Зеленский сообщил, что российское военное командование выделило 170 тыс. военнослужащих для наступательных операций на Покровском направлении, но что российские войска потеряли рекордные 25 тыс. убитыми и ранеными в этом районе только в октябре 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

