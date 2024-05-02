"Мирный процесс без России немыслим": в Швейцарии выступили с заявлением о Саммите мира

В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что на нынешнем этапе Россию не приглашали на Глобальный саммит мира в июне в Бюргенштоке. В то же время в ведомстве убеждены, что в дальнейшем Москва должна принять участие в мирном процессе.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте швейцарского МИД 2 мая. "Россия на этом этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", – заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира, так как не планирует садиться с ней за стол переговоров. По его словам, нет смысла говорить с агрессором, который не разделяет взглядов украинцев на мир.

– В то же время Кулеба не исключил возможность переговоров с РФ после первого саммита мира.

– Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение числа стран-участниц и отсрочку мероприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!