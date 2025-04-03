Мистическое пророчество раскрыло срок окончания войны в Украине: вмешаются два государства

Загадочный провидец Нострадамус, живший в 16 веке, предусматривал войну в Украине и говорил о ее окончании в 2025 году – из-за финансового краха и сильного истощения ресурсов армий обеих стран. А покончить с этим противостоянием якобы помогут Франция и Турция.

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Как утверждают исследователи трудов французского астролога, об этом говорилось в его книге "Пророчества Мишеля Нострадмуса", которая увидела свет более 470 лет назад. OBOZ.UA пересказывает, в чем именно они увидели намек на окончание войны в Украине.

Так, сам французский астролог, прославившийся мрачными и катастрофическими пророчествами, часть из которых свершилась, не указывал конкретные даты окончания войны. Однако предполагают, что в упомянутой книге речь идет об Украине, а именно намеке на окончание войны 2025 года.

Говорят, Нострадамус прогнозировал, что длительные боевые действия приведут к тому, что дальнейшее продолжение полномасштабной войны будет невозможно: армии и Украины, и России будут истощены и плохо обеспечены.

"Длительной войной истощилось все войско, так что не найдется денег для солдат; вместо золота и серебра у них будут кожаные монеты, галльская медь и полмесяца месяца", – как отмечают исследователи, именно так говорится в цитате из книги Нострадмуса.

И не провидец, а некоторые специалисты интерпретировали "галльскую медь" и "полумесяц месяца" как намек на Францию и Турцию соответственно. На фоне этого различные порталы начали писать, что "эти страны внесут вклад в победу Украины или достижение мира по дипломатическому пути" в войне со страной-агрессором РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи пророчеств Нострадмуса субъективно трактовали, что на 2024 год он предусмотрел период катастроф и подлинных испытаний для человечества. Среди прочего, в одной из его книг "увидели" начало Третьей мировой войны, страшное землетрясение, избрание нового Папы Римского и крушение Путина в 2024-м, а еще глобальное потепление, развитие технологий и инноваций, появление молодого харизматичного лидера в Европе и т. д.

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