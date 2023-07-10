Младшему бойцу – 20 лет: украинские десантники рассказали, как штурмуют российские окопы под Бахмутом. Видео

Украинские бойцы 80 ОДШБр показали, как штурмовали российские позиции на Бахмутском направлении в начале июня. Самому младшему участнику штурма – Николаю – всего 20 лет, и это был его первый боевой выход

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Об этом сняли сюжет журналисты проекта "Украинский свидетель", опубликовав его на своем YouTube-канале. Боевое подраздление выбрало для штурма предрассветное время, это необходимо для безопасности наших защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дело в том, что это прежняя позиция россиян, которую нам удалось отбить. Поэтому противник хорошо знает координаты, по которым можно бить артиллерией. А значит, надо дополнительно себя обезопасить", – рассказал старшина штурмовой роты Виталий.

Продвижение к позициям врага происходит крайне аккуратно и неспешно. Иногда даже 50 метров приходится преодолевать около суток.

Также своим опытом поделились боевые медики бригады – Мария, Роман и Сергей. Их работа очень тяжелая, но есть моменты, способные отставить в душе целую пропасть.

"Когда привозят ранеными или погибшими твоих друзей или когда в медэвакуации умирает тяжелый раненый. К этому никогда не удастся привыкнуть", – рассказала Мария.

При этом ее коллега Сергей добавил, что им некогда оплакивать всех, кто погиб в героическом бою. Но они обязательно будут помнить о каждом после победы.

"Принцип нашей работы очень прост: каждый раненый должен быть доставлен домой живым. Мы постоянно на связи: раненых может не быть полдня, а затем одновременно привозят десятерых", – пояснил медик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ГУР новое эффектное видео уничтожение российских оккупантов. В разведке намекнули на еще более яркие события, обратный отсчет уже пошел.