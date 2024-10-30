'Много вбросов': у Путина ответили на слухи о переговорах с Украиной о прекращении ударов по энергообъектам

В Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о том, что якобы Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

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Об этом он сказал на брифинге в среду, 30 октября, сообщают российские пропагандистские СМИ. Песков назвал "вбросом" материал британского издания.

Спикер Кремля заявил, что Россия не ведет с Украиной переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

"Сейчас очень много вбросов, не имеющих отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы совершают и такие публикации допускают", – заявил Песков.

Напомним, в статье Financial Times говорилось, что Украина и Россия проводят предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Издание при этом ссылается на "знающие источники". По их информации, Киев якобы стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, в ходе которых в августе стороны были близки к достижению соглашения, но все сорвалось из-за начала операции Украины на территории Курской области РФ.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетику друг друга за последние недели в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине.

Ранее Венс выдал, что, если Трамп станет президентом, США заставят Украину и Россию начать переговоры об окончании войны. И если требованием страны-агрессора будет часть украинской земли, Украина должна отказаться от своих территорий.

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