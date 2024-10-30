Украина и Россия ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетическим объектам – FT

Украина и Россия проводят предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Однако российский лидер Владимир Путин, вероятно, не согласится на соглашение, пока украинские войска остаются на территории Курской области РФ.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Киев стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к достижению соглашения, но в конце концов сорвались из-за вторжения Украины на территорию Курской области РФ.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", – сказал проинформировавший о переговорах дипломат.

Соглашение стало бы значительнейшей деэскалацией конфликта с момента начала полномасштабного вторжения России под руководством Владимира Путина в начале 2022 года.

В текущем месяце президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение по защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к участию в более широких мирных переговорах.

По словам высокопоставленного чиновника из Украины, Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели благодаря соглашениям, достигнутым их разведывательными службами.

В связи с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за многочисленных российских ракетных ударов, уничтоживших почти половину ее энергетических мощностей. В настоящее время страна в значительной степени зависит от ядерных энергетических мощностей и импорта энергии от европейских партнеров.

Как Киев, так и Москва ранее признавали, что прекращение атак на энергетические сети Украины и российские нефтеперерабатывающие мощности представляют взаимный интерес.

Однако, по словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, Путин вряд ли согласится на соглашение, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области. В то же время, чиновник из Украины отметил, что Киев планирует продолжать удары по целям, в частности нефтеперерабатывающим заводам, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Однако, кроме возможностей дальнего удара, позволяющих Украине поражать энергетические и военные объекты на территории России, "у нас не так много рычагов, чтобы принудить россиян к переговорам". Обе стороны пока не предоставили официальные комментарии по этому поводу.

Четыре украинских чиновника сообщили Financial Times, что минувшей осенью Киев и Москва пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, что привело к тому, что Россия воздержалась от масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру той зимой. Это соглашение должно было стать основанием для формального соглашения, отметили источники издания. Однако Киев возобновил удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим объектам в феврале и марте этого года, пытаясь усилить давление на Москву после неудачного контрнаступления 2023 года.

Несмотря на оговорку Белого дома о прекращении атак, Киев продолжил наступательные действия, и Москва решила, что соглашение больше не действует, как сообщили собеседники журналистов. В ответ Россия прибегла к эскалации, выпустив массированные ракетные удары по электростанциям в Украине, включая Трипольскую ТЭС, расположенную в 40 км от Киева, которая была полностью уничтожена.

По данным издания, в рамках украинской кампании с начала 2024 года пострадали по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Ранее сообщалось, что Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине. Российского диктатора Путина, начавшего вторжение в Украину, он назвал не противником, а конкурентом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джей Ди Вэнс выдал, что если Трамп станет президентом, США заставят Украину и Россию начать переговоры об окончании войны. И если требованием страны-агрессора будет часть украинской земли, Украина должна отказаться от своих территорий.

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