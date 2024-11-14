Многие женщины и ограниченно пригодны: в Минобороны рассказали, сколько людей работают в ТЦК
На сегодняшний день штат территориальных центров комплектования насчитывает 48 тысяч должностей. Но фактически в ТЦК работают 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч гражданские.
Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Общественного. Он прокомментировал предложение временной следственной комиссии защиты прав военнослужащих расформировать ТЦК и СП.
Напомним, что 12 ноября ВСК в своем отчете предложила расформировать ТЦК, а вместо них создать рекрутинговые центры с участием гражданских людей.
Входящая в ВСК народная депутат Юлия Яцик отметила, что сотрудники ТЦК – это военнослужащие, которых можно задействовать в зоне боевых действий.
"Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", – заявила Яцик.
Спикер Минобороны, комментируя предложение ВСК, отметил, что на самом деле штат ТЦК и СП не так велик, как заявила нардепка.
Среди 36 тысяч работников ВСК три тысячи — женщины, еще 18,5 тысяч ограничены пригодными. При чем у многих из них статус ограниченно пригодного приобретенного на поле боя, они воевали на фронте, подчеркнул Лазуткин.
"Если будут реорганизационные мероприятия по ТЦК и СП, мы прокоммуникуем, когда будет информация. Сейчас ТЦК и СП продолжают находиться в ведении командования Сухопутных войск. Наша реальность", – прокомментировал Лазуткин.
Как сообщал OBOZ.UA:
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