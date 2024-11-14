Многие женщины и ограниченно пригодны: в Минобороны рассказали, сколько людей работают в ТЦК

На сегодняшний день штат территориальных центров комплектования насчитывает 48 тысяч должностей. Но фактически в ТЦК работают 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч гражданские.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Общественного. Он прокомментировал предложение временной следственной комиссии защиты прав военнослужащих расформировать ТЦК и СП.

Напомним, что 12 ноября ВСК в своем отчете предложила расформировать ТЦК, а вместо них создать рекрутинговые центры с участием гражданских людей.

Входящая в ВСК народная депутат Юлия Яцик отметила, что сотрудники ТЦК – это военнослужащие, которых можно задействовать в зоне боевых действий.

"Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", – заявила Яцик.

Спикер Минобороны, комментируя предложение ВСК, отметил, что на самом деле штат ТЦК и СП не так велик, как заявила нардепка.

Среди 36 тысяч работников ВСК три тысячи — женщины, еще 18,5 тысяч ограничены пригодными. При чем у многих из них статус ограниченно пригодного приобретенного на поле боя, они воевали на фронте, подчеркнул Лазуткин.

"Если будут реорганизационные мероприятия по ТЦК и СП, мы прокоммуникуем, когда будет информация. Сейчас ТЦК и СП продолжают находиться в ведении командования Сухопутных войск. Наша реальность", – прокомментировал Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве правоохранители разоблачили на коррупционной схеме чиновника одного из районных ТЦК. Злоумышленник предложил мужчине, который не стал на военный учет и отказался проходить ВВК, заплатить 4,6 тысяч долларов за неуплату штрафов и незаконную отсрочку.

А во Львове задержали чиновника районного ТЦК по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу. Речь идет о попытке работника ТЦК подкупить коллегу за две тысячи долларов.

Также на взятке поймали заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух служащих одного из районных ТЦК в Прикарпатье. Фигуранты создали коррупционные схемы по "помощи" для мужчин призывного возраста во избежании мобилизации.

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